Atlético de Madrid : Antoine Griezmann fait taire ses détracteurs

Quel onze type pour l’Atlético de Madrid cette saison ? A priori, même Diego Simeone se fait encore des nœuds au cerveau dans cette quête de la formule parfaite. Depuis la Coupe du Monde des clubs, El Cholo n’a jamais aligné deux fois de suite la même équipe sur le terrain. En attaque, la seule constante est la présence de Julian Alvarez, appelé à prendre encore plus d’épaisseur pour sa deuxième saison en Espagne. Mais une équation à deux inconnues entoure l’Argentin : qui pour l’accompagner, et surtout, dans quel système ?

L’idée de voir Simeone délaisser son traditionnel 4-4-2 pour un 4-2-3-1, a germé dans son esprit, et c’est d’ailleurs un projet qu’il a initié pas plus tard qu’hier contre Newcastle. Six jours après une défaite contre Porto en amical (1-0), les Colchoneros se sont imposés 2-0 dans cette configuration-là. Le champion du monde argentin était alors épaulé par deux éléments créatifs, Almada et Baena, puis un profil plus besogneux, Giuliano Simeone. Antoine Griezmann, prolongé en juin mais au prix d’un rôle redéfini et de responsabilités revues à la baisse après une saison compliquée, a montré qu’il en avait encore sous le pied en entrant à la pause. La presse espagnole, pas toujours tendre avec elle ces derniers mois, se montre d’ailleurs élogieuse à son égard.

Il a été excellent hier

"Influent et vital", écrit Marca ce dimanche au sujet du champion du monde 2018, buteur pour la victoire hier après son entrée en jeu. Décalé par Sorloth qui avait pris le soin de temporiser avant de le servir dans la surface, Grizou trompait Pope d’un petit coup de pied malicieux et délicieux, avant de gratifier ses fans d’un "Hotline Bling", la fameuse célébration qu’il avait rendue célèbre en 2016. Même s’il avait déjà affiché des signaux positifs quelques jours plus tôt en marquant contre le Rayo Vallecano (1-1), l’attaquant de 34 ans a rassuré sur sa forme du moment, visiblement prêt à attaquer ce qui devrait être sa dernière, ou son avant-dernière saison (il est sous contrat jusqu’en 2027).

« Cette pause m’a vraiment fait du bien, et les équipes qui nous ont encadrées pendant la préparation ont fait un super travail pour moi. Je suis sûr que ça va m’aider cette saison», a-t-il affirmé au coup de sifflet final. Reste à savoir quel rôle lui confiera Simeone, alors que l’Atlético devrait revoir ses ambitions à la hausse après avoir dépensé plus de 150 M€ cet été. Grizou, en tout cas, se tient prêt. «Les nouveaux doivent lâcher les chevaux petit à petit. On sait que c’est difficile de jouer ici à l’Atlético de Madrid. Maintenant, c’est aussi à notre tour de les aider. Le championnat commence dès dimanche (contre l’Espanyol Barcelone), on travaille très bien». Il faudra encore compter sur Griezmann cette année.