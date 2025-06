Danemark U21 - France U21 : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la suite des quarts de finale de l’Euro U21 avec un duel entre le Danemark et la France. Les Danois s’organisent dans un 4-3-3 avec Andreas Jungdal qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Anton Gaaei, Thomas Kristensen, Oliver Provtsgaard et Victor Bak Jensen en défense. Oscar Fraulo, Noah Nartey et Olivier Sorensen constituent le milieu de terrain. Isak Jensen et Clemens Bischoff accompagnent William Osula en attaque.

De leur côté, les Bleuets s’articulent dans un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Ismaël Doukouré, Chrislain Matsima, Castello Lukeba et Quentin Merlin. L’entrejeu est assuré par Djaoui Cissé et Johann Lepenant avec Lucien Agoumé en sentinelle. Devant, Mathys Tel prend la pointe de l’attaque avec Félix Lemaréchal et Wilson Odobert à ses côtés.

Les compositions :

Danemark U21 : Jungdal - Gaaei, Kristensen, Provtsgaard, V. Jensen - Fraulo, Nartey, Sorensen - I. Jensen, Osula, Bischoff

France U21 : Restes - Doukouré, Matsima, Lukeba, Merlin - Cissé, Agoumé, Lepenant - Lemaréchal, Tel, Odobert