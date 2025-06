Un pilote de F1 est fan de Kylian Mbappé

Il n’est pas rare que les sportifs professionnels les plus populaires confient leur admiration pour des athlètes évoluant dans d’autres disciplines. Ce dimanche, c’était le cas de Fernando Alonso. Pilote de Formule 1 depuis 2001 et sacré deux fois champion du Monde, d’abord en 2005 puis en 2006, l’Espagnol est également un amateur de football. Dans une interview accordée à DAZN, le coureur automobile a confié que lorsqu’il était enfant, il était « plus attiré par les footballeurs que par les pilotes », mais il a également donné plusieurs opinions sur l’écurie qui semble être celle de son cœur : le Real Madrid.

La suite après cette publicité

L’Asturien a d’abord expliqué que Kylian Mbappé était son joueur favori dans l’effectif madrilène : « quand il prend le ballon, j’ai l’impression qu’il peut toujours se passer quelque chose. C’est le joueur qui m’attire le plus », et ce « depuis son époque à Monaco ». Visiblement bien informé sur la situation de la Maison Blanche, celui qui défend les couleurs d’Aston Martin sur la piste a estimé que Xabi Alonso pouvait « être un grand coach », détaillant les éléments de la personnalité de l’ancien milieu de terrain qui pourraient l’aider à faire de son passage sur le banc merengue un succès : « déjà en tant que joueur, il avait une grande connaissance tactique et transmettait beaucoup. Maintenant, comme entraîneur, en plus de cela, il a ce calme et cette capacité de communication qui sont indispensables dans un club comme le Real Madrid, où il faut faire face à une conférence de presse tous les trois jours ». Le temps nous dira si l’as du volant n’a pas fait fausse route.