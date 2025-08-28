Menu Rechercher
Daouda Weidmann est dans le viseur de Groningen

Daouda Weidmann avec le RKC Waalwijk. @Maxppp

Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Daouda Weidmann (22 ans) a continué son bonhomme de chemin. Recruté par le Torino, le milieu a ensuite enfilé le maillot du RKC Waalwijk. D’abord sous la forme d’un prêt. Ensuite de façon définitive. Mais cet été, le natif de Paris, auteur déjà de 3 matches cette saison tous en tant que titulaire (1 but), pourrait bien prendre un nouveau départ.

Selon nos informations, Groningen est très intéressé par son profil. Mieux, l’écurie néerlandaise a formulé une première proposition, qui a été repoussée par le RKC Waalwijk. Un club qui est ouvert à la discussion et au départ de Weidmann. Ce qui devrait faciliter les choses. De nouveaux échanges sont attendus entre les deux clubs afin qu’une issue positive soit trouvée avant la fin de ce mercato d’été.

