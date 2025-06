Euro Espoirs : les Pays-Bas sortent le Portugal sur le fil !

Le Portugal de Rui Jorge pourra nourrir d’énormes regrets. En grande forme durant la phase de poule, avec notamment deux larges succès 5 et 4 à 0 contre la Pologne et la Géorgie, la Seleção das Quinas a pris un véritable mur contre les Pays-Bas ce samedi, à l’occasion des quarts de finale. La partie démarrait pourtant idéalement pour les jeunes Portugais. Ruben van Bommel écopait d’un carton rouge (21e) après avoir reçu deux jaunes en l’espace de deux minutes. Quelques instants plus tard, les Lusitaniens bénéficiaient d’un penalty. Geovany Quenda prenait Robin Roefs à contre-pied, mais envoyait son tir sur le poteau (31e). Malgré une ultra-domination portugaise, le score restait 0-0 au moment de regagner les vestiaires.

La physionomie du match n’évoluait pas en seconde période. Le Portugal continuait de tenir le ballon, mais les Néerlandais, en bloc extrêmement bas et compact, ne laissaient que peu d’espaces et ne voyaient pas leur but bombardé de tirs. Et comme souvent dans ce genre de partie, c’est bien l’équipe acculée devant sa surface qui finit par l’emporter. Au terme d’un contre, Ernest Poku venait crucifier ses adversaires, à dix minutes de la fin (81e). Malgré de nombreux efforts jusqu’au coup de sifflet final, les Portugais s’inclinaient, et laissaient la sélection espoirs coachée par Michael Reiziger s’imposer sur la plus petite des marges et rejoindre les quarts de finale. Ils affronteront l’Angleterre ou l’Espagne, qui croiseront le fer ce samedi soir (21h).