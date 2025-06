Jordi Mboula se rapproche de la Corée du Sud

Ancien grand espoir du FC Barcelone et de l’AS Monaco, Jordi Mboula a ensuite connu de nombreuses péripéties dans sa carrière. L’ailier a ainsi porté le maillot du Cercle Bruges, de Huesca, Majorque, Estoril, du Racing Santander, de l’Hellas Vérone et se retrouve désormais à Gil Vicente au Portugal depuis l’été 2024. Sortant d’un exercice mitigé avec 1 but et 2 offrandes en 27 apparitions, le joueur de 26 ans est sur le départ.

Selon nos informations, le natif de Granollers est en discussions avancées avec une formation sud-coréenne. Il ne s’agit pas de n’importe quelle équipe puisque c’est Ulsan HD, actuel 5e de K League et qui participe à la Coupe du monde des Clubs dans le groupe de Fluminense, du Borussia Dortmund et des Mamelodi Sundowns.