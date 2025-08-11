Menu Rechercher
Feyenoord offre 10 M€ pour Sikou Niakaté

Par Sebastien Denis
Sikou Niakaté @Maxppp

Valeur sûre du championnat portugais depuis 3 saisons maintenant qu’il évolue du côté de Braga, Sikou Niakaté dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Si le LOSC a pris des renseignements en début de mercato sur l’international malien de 25 ans, le club nordiste n’est pas revenu à la charge, et ce malgré le départ à venir de Bafodé Diakité.

Mais un autre club avance fort sur ce gaucher solide dans les duels qui possède une bonne lecture de jeu et une super qualité de relance : le Feyenoord Rotterdam. Selon nos informations, le club néerlandais, qui va jouer un match décisif pour la qualification en Champions League face à Fenerbahce ce mardi, a formulé une offre de 10 M€ bonus compris. Reste à connaître la position de Braga qui n’entend pas se séparer de l’un de ses cadres (3 buts et une passe décisive en 38 apparitions toutes compétitions confondues) aussi facilement.

