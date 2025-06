Le LOSC avance ses pions sur Sikou Niakaté

Après avoir échoué à la différence de buts dans sa quête de Ligue des Champions, le LOSC doit reconstruire une partie de son effectif avec les départs actés de Rémy Cabella, de Jonathan David, d’Angel Gomes et sans doute d’Edon Zhegrova. Cela risque aussi de bouger en défense. Si Lille va tenter de conserver Mitchel Bakker seulement prêté par l’Atalanta, le club nordiste risque de se faire attaquer pour ses deux rocs défensifs.

La suite après cette publicité

Que ce soit l’indispensable Bafodé Diakité ou le néo international brésilien Alexsandro, le LOSC sait qu’il va être compliqué de conserver les deux joueurs. Dans le même temps, Aïssa Mandi devrait continuer à entrer dans la rotation tandis que Samuel Umtiti est en fin de contrat et va quitter le Nord. Dès lors, Olivier Létang et Bruno Genesio se doivent d’être attentifs au marché des défenseurs et ont déjà quelques idées en tête.

Sikou Niakaté ne laisse pas indifférent le LOSC

À commencer par celle menant à Sikou Niakaté. Passé chez les jeunes du PSG, mais aussi par Valenciennes, Metz et Guingamp, l’international malien de 25 ans est une valeur sûre du championnat portugais depuis 3 saisons maintenant qu’il évolue du côté de Braga. Solide physiquement et dans les duels, le gaucher possède une bonne lecture de jeu et une super qualité de relance. Autant d’atouts qui font du Malien de 25 ans un élément très suivi depuis plusieurs mercatos.

La suite après cette publicité

L’été dernier, l’OL et Reims étaient très intéressés, de même que Villarreal et Bologne. En ce début de mercato, c’est donc au tour du LOSC de se pencher sur Sikou Niakité, auteur d’une saison pleine avec Braga qui a terminé au 4e rang du championnat portugais (3 buts et une passe décisive en 38 apparitions toutes compétitions confondues), et qui est actuellement en sélection avec le Mali. Reste désormais à connaître la position de Braga qui attend au moins une dizaine de millions d’euros pour commencer à discuter pour son roc défensif sous contrat jusqu’en juin 2028.