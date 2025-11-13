CdM 2026 : la date du tirage au sort

Grâce à leur succès 4-0 contre l’Ukraine ce jeudi, les Bleus sont officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde de l’été prochain en terres américaines. Une première place qui permet d’ailleurs aux hommes de Didier Deschamps d’être tête de série lors du tirage au sort de la compétition.

Ce tirage aura lieu le 5 décembre prochain à Washington, capitale des Etats-Unis. Il devrait débuter aux alentours de 18h heure française, et les 48 équipes participantes (toutes ne seront pas encore connues) y seront fixées sur leur sort. Pour rappel, il y aura 12 groupes de 4, et les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés en seizièmes. Les 8 places restantes se joueront entre les meilleurs troisièmes de la phase de poules.