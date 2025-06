Accord verbal ASSE-Maccabi Haïfa pour Pierre Cornud

L’avenir de Pierre Cornud continue de prendre forme. Ces derniers jours, nous vous annoncions que le latéral gauche de 28 ans avait plusieurs touches à l’étranger, notamment en Israël. Alors que le Maccabi Haïfa, son ancien club, le Maccabi Tel Aviv et l’Aris Salonique, écurie grecque, cherchaient à le récupérer, il s’agit bien de la première équipe citée qui va s’offrir les talents du latéral gauche de 28 ans.

La suite après cette publicité

Nous sommes en mesure de vous indiquer que le Maccabi Haïfa est parvenu à trouver un accord verbal avec le Français formé à Majorque. C’est un contrat de 3 ans qui lui a été proposé. C’est donc un retour aux sources pour le natif d’Avignon, lui qui a déjà évolué deux saisons là-bas totalisant plus de 94 matches toutes compétitions confondues et délivrant 15 passes décisives avec le club israélien entre 2022 et 2024.