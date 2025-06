Ligue 2 : l’USL Dunkerque dévoile son nouveau logo

Après leur saison éclatante de succès, bouclé par un invraisemblable barrage pour la montée, et une non moins magnifique demi-finale de Coupe de France ou les Nordistes ont regardé Paris droit dans les yeux pendant une heure, le club veut franchir un nouveau cap, et pour cela, cherche à réaffirmer son identité. Première étape : l’apparition d’un nouveau blason.

«L’USL Dunkerque est fière de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logotype marque une étape importante dans l’histoire du club, en insufflant un vent de modernité tout en respectant les racines profondément ancrées dans le territoire dunkerquois. Pensé comme un véritable blason, ce logo incarne la stabilité d’un club plus que centenaire (fondé en 1909), l’unité de toute une communauté et l’ambition d’un projet tourné vers l’avenir», a déclaré le club dans un communiqué.