Le plan très spécial de Moussa Niakhaté pour retenir Malick Fofana à l’OL

Malick Fofana @Maxppp

Personne ne veut voir Malick Fofana quitter l’Olympique Lyonnais. Après un exercice 2024-2025 très réussi, avec onze buts et six passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant belge de 20 ans continue d’impressionner en Ligue 1 en ce début de saison. De quoi pousser ses propres coéquipiers à tout faire pour qu’il reste à l’OL, malgré l’intérêt de nombreux clubs séduits par son profil.

Au lendemain de la victoire de l’OL face à Metz (3-0), où Fofana a ouvert le score d’un joli but, Corentin Tolisso a interpellé Moussa Niakhaté sur Instagram pour qu’il le convainque de rester. Le défenseur central sénégalais a répondu avec humour : «Je l’ai invité chez moi demain ! Je le séquestre, t’inquiète. Une permission de sortie pour dimanche soir, et après, enfermé à nouveau.» À l’issue du match, l’entraîneur-adjoint Jorge Maciel avait également plaisanté à ce sujet devant les médias.

Ligue 1
Lyon
Malick Fofana

Ligue 1
Lyon
Malick Fofana
