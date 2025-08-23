OL : le but fabuleux de Malick Fofana contre Metz

L’Olymique Lyonnais reçoit Metz dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 et, malgré les rumeurs persistantes de départ depuis le début du mercato, Malick Fofana est toujours présent dans les rangs de l’OL. L’ailier belge a ouvert le score ce soir au Groupama Stadium sur un véritable bijou. Après une passe décisive de la recrue Pavel Sulc, il a mystifié la défense messine d’une feinte qui a envoyé son vis-à-vis dans le vent, avant de conclure d’un tir du pied droit splendide.

Titulaire sur le couloir gauche, l’international belge de 20 ans confirme son importance dans le dispositif lyonnais. Percutant et inspiré, il a une nouvelle fois démontré ses qualités de vitesse et de technique. Une preuve, s’il en fallait une, que Malick Fofana est bel et bien lyonnais pour le moment, et que Fonseca, le coach de l’OL, en profite pleinement.