Strasbourg - FC Nantes : les compositions officielles

Ce dimanche, la deuxième journée de Ligue 1 offre une jolie affiche entre le FC Nantes et le Racing Club de Strasbourg. A domicile, les Alsaciens misent sur un 4-3-3 avec Karl-Johan Johnsson dans les buts derrière Ismaël Doukouré, Mamadou Sarr, Andrew Omobamidele et Abdoul Ouattara en défense. Junior Mwanga évolue en sentinelle avec Samir El Mourabet et Félix Lemaréchal à ses côtés. Devant, Kendry Paez et Sebastian Nanasi épaulent Joaquín Panichelli en attaque.

De leur côté, les Canaris s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati et Nicolas Cozza Cozza. Johann Lepenant, Francis Coquelin et Louis Leroux sont associés dans l’entrejeu. En pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Yassine Benhattab et Herba Guirassy.

Les compositions

Strasbourg : Johnsson – Doukouré, Omobamidele, Sarr, Ouattara – Lemaréchal, Mwanga, El Mourabet – Paez, Panichelli, Nanasi

FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Coquelin, Leroux – Benhattab, Mohamed, Guirassy

