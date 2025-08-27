Menu Rechercher
C’est quasi bouclé pour Hamed Junior Traoré à l’OM

Outre le dossier Ceballos sur lequel l’OM travaille en coulisse, le club phocéen est en train de boucler le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré.

Par Sebastien Denis
2 min.
Hamed Junior Traoré avec Bournemouth @Maxppp

L’Olympique de Marseille anime cette fin de mercato. Outre le cas Adrien Rabiot qui cristallise les tensions, et en attendant le départ probable du milieu de terrain, le club phocéen continue à travailler la venue de renforts. Dani Ceballos est bien parti pour succéder à l’international français et dans le domaine offensif, le départ de Jonathan Rowe ouvre la porte à la venue de Hamed Junior Traoré.

La direction avance bien sur ce dossier, à tel point que l’Ivoirien devrait atterrir à Marseille dans les tous prochains jours. D’après nos informations, un accord a été trouvé avec Bournemouth pour le prêt avec obligation d’achat de l’international ivoirien (10 sélections, 2 buts). Mieux encore, le milieu offensif est quasi d’accord avec son futur club sur les termes d’un contrat de 5 ans. Quelques détails restent à régler.

Une attaque renforcée

Le joueur de 25 ans est donc sur le point de revenir en Ligue 1, lui qui sort d’un prêt très réussi à l’AJ Auxerre (10 buts, 2 passes décisives en 26 matchs), contribuant largement au maintien acquis avec facilité par les Bourguignons. Revenu à Bournemouth cet été, il s’est déjà montré décisif en Premier League puisqu’il a offert une passe décisive pour Semenyo lors de son entrée en lice face à Liverpool.

Sébastien Denis
🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️

🔐 Accord trouvé entre l'OM et Bournemouth pour le prêt avec OA d'Hamed Traoré

⏳️ Accord quasiment trouvé avec le joueur sur un contrat de 5 ans

w @Santi_J_FM

🔥Caliente - 🛎️
Sébastien Denis
🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️

🎯discussions entamées entre l'OM et Bournemouth pour un prêt avec OA d'Hamed Junior Traoré

🗣️le milieu 🇨🇮 est séduit par le projet de l'OM

🔥Caliente



w @Santi_J_FM
Voir sur X

L’ailier cherchait justement plus de temps de jeu que ce que les Cherries d’Andoni Iraola étaient en capacité de lui offrir. Sa probable venue à l’OM va considérablement renforcer l’attaque et ajouter encore un peu plus de concurrence au milieu des Gouiri, Aubameyang, Greenwood, Weah et les jeunes. Il se souviendra sans doute qu’il avait marqué l’an passé lors de la victoire de l’AJA au Vélodrome. Une pelouse qui lui réussit déjà.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1

Ligue 1
Marseille
Bournemouth
Bournemouth
Hamed Junior Traorè

