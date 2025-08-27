C’est quasi bouclé pour Hamed Junior Traoré à l’OM

L’Olympique de Marseille anime cette fin de mercato. Outre le cas Adrien Rabiot qui cristallise les tensions, et en attendant le départ probable du milieu de terrain, le club phocéen continue à travailler la venue de renforts. Dani Ceballos est bien parti pour succéder à l’international français et dans le domaine offensif, le départ de Jonathan Rowe ouvre la porte à la venue de Hamed Junior Traoré.

La direction avance bien sur ce dossier, à tel point que l’Ivoirien devrait atterrir à Marseille dans les tous prochains jours. D’après nos informations, un accord a été trouvé avec Bournemouth pour le prêt avec obligation d’achat de l’international ivoirien (10 sélections, 2 buts). Mieux encore, le milieu offensif est quasi d’accord avec son futur club sur les termes d’un contrat de 5 ans. Quelques détails restent à régler.

Une attaque renforcée

Le joueur de 25 ans est donc sur le point de revenir en Ligue 1, lui qui sort d’un prêt très réussi à l’AJ Auxerre (10 buts, 2 passes décisives en 26 matchs), contribuant largement au maintien acquis avec facilité par les Bourguignons. Revenu à Bournemouth cet été, il s’est déjà montré décisif en Premier League puisqu’il a offert une passe décisive pour Semenyo lors de son entrée en lice face à Liverpool.

L’ailier cherchait justement plus de temps de jeu que ce que les Cherries d’Andoni Iraola étaient en capacité de lui offrir. Sa probable venue à l’OM va considérablement renforcer l’attaque et ajouter encore un peu plus de concurrence au milieu des Gouiri, Aubameyang, Greenwood, Weah et les jeunes. Il se souviendra sans doute qu’il avait marqué l’an passé lors de la victoire de l’AJA au Vélodrome. Une pelouse qui lui réussit déjà.