Serie A

Les déclarations fortes de Moïse Kean sur son échec à la Juventus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Moise Kean @Maxppp

Ancien joueur du Paris Saint-Germain où il avait été prêté lors de la saison 2020/2021, Moïse Kean (25 ans) a ensuite rebondi à la Juventus où il a connu de grandes difficultés, mais il s’est depuis relancé à la Fiorentina. Sa dernière saison est d’ailleurs excellente avec 25 buts et 3 passes décisives en 44 matches disputés. Dans un entretien pour GQ, l’international italien est revenu sur sa période compliquée à la Juventus et sur sa renaissance à la Fiorentina.

«Ils ont réussi à faire ressortir le meilleur de moi-même. J’avais l’impression d’être tombé dans un trou noir, mais le club m’a donné une confiance immense. À mon arrivée à Florence, j’ai immédiatement ressenti la chaleur de tout le monde : le club a toujours été là pour moi. Ce n’était pas acquis, donc mon objectif est de ne décevoir personne» a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Serie A
Fiorentina
Moise Kean

