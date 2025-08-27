Accord total Lille-Rangers pour Hamza Igamane

Comme révélé en exclusivité mardi, Hamza Igamane va bel et bien joué au LOSC cette saison. L’attaquant international marocain de 22 ans, qui sort d’une très bonne saison avec 49 matches disputés pour 16 buts et 3 passes décisives, va s’engager pour cinq saisons avec le club nordiste.

La suite après cette publicité

Lille et les Glasgow Rangers discutaient depuis hier des dernières modalités liées au contrat du joueur et sont parvenus à un accord total. Selon nos informations, l’ancien du FAR Rabat va coûter un peu plus que 10 M€ au club nordiste qui tient là un renfort offensif de poids pour Bruno Genesio qui manquait de solution offensive malgré l’arrivée de l’inusable Olivier Giroud auteur d’un début de saison tonitruant.