Euro U21 : Matthis Abline croit au sacre de la France

Renversante l’équipe de France U21 est venu à bout du Danemark ce dimanche (3-2) pour se qualifier en demi-finale de l’Euro U21 2025. Défiant ce mercredi l’Allemagne ou l’Italie, les Bleuets tenteront ainsi de décrocher une place en finale de la compétition. Entré en fin de match et passeur décisif sur le but victorieux de Mathys Tel, Matthis Abline a laissé éclater sa joie après la rencontre. Le buteur du FC Nantes a même évoqué une possible victoire finale.

«On travaille depuis maintenant trois semaines et aujourd’hui, on récolte les fruits. Même mené, on ne baisse jamais les bras. Un match de football, c’est long, 95 minutes voire plus. On s’est accroché jusqu’au bout et on a réussi à revenir au score puis à gagner le match. On est capables de faire de belles choses, ensemble, car on travaille les uns pour les autres. Cela donne envie d’aller jusqu’au bout de la compétition», a-t-il ainsi déclaré.