Real Madrid : le Betis taille Vinicius Jr sur ses réseaux sociaux

Prêté au Betis par Manchester United en janvier dernier, Antony s’est complètement relancé en Andalousie. Les Verdiblancos ne cachent d’ailleurs pas leur envie de voir ce prêt être prolongé la saison prochaine. En attendant, le Betis ne s’est pas privé de se moquer de Vinicius Jr ce mardi sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Après avoir posté une photo sur laquelle on y voit les statistiques du joueur du Real Madrid (24 matches, 5 buts, 3 passes décisives) et celles d’Antony (20 matches, 7 buts, 4 passes décisives), le Betis a mis en commentaire : «les stats de Vini Jr et d’Antony en 2025, depuis que le GOAT a rejoint le Betis. Il n’y a qu’un seul prétendant au Ballon d’Or». Vinicius Jr appréciera…