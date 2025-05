Un journaliste espagnol souligne le parcours du PSG… sans Kylian Mbappé

Au lendemain de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, Juanma Castaño, directeur de l’émission El Partidazo sur Cope, a salué la performance du club parisien, tout en soulignant une absence de taille : celle de Kylian Mbappé. « C’est la première année du PSG sans Kylian Mbappé, et le club français joue le titre », a rappelé le journaliste espagnol après l’élimination d’Arsenal par les hommes de Luis Enrique.

Alors que le Français a rejoint le Real Madrid l’été dernier pour conquérir la C1, c’est son ancien club qui s’en est le mieux sorti, et Castaño a remué le couteau dans la plaie : « il s’est hissé en finale en jouant très bien, mieux que l’an passé. Et j’insiste : c’est la première fois qu’il y parvient sans Mbappé. Et ça passe du premier coup. » Le constat est sans appel.