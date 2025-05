PSG-Arsenal : Arsène Wenger n’est pas d’accord avec Mikel Arteta

Sans doute sous le coup de la déception, Mikel Arteta a affirmé en sortant de cette demi-finale de Ligue des Champions avoir vu son équipe meilleure que le PSG sur cette double confrontation. Cette déclaration a pu surprendre puisque le PSG a semblé un ton au-dessus d’Arsenal sur l’ensemble des deux matchs. Luis Enrique a d’ailleurs répondu à son compatriote et c’est au tour d’Arsène Wenger de féliciter le PSG. Selon l’ancien entraîneur de 75 ans, le club français a largement mérité sa qualification pour la finale de la C1. «Sur l’ensemble des deux rencontres, les Parisiens ont été meilleurs qu’Arsenal. Ils ont eu plus d’occasions et n’ont jamais été vraiment en danger. Alors, félicitations au Paris Saint-Germain», affirme l’ex-manager des Gunners sur beIN Sports.

«Nous avons vu un Paris Saint-Germain différent, qui n’était pas guidé par la possession et le football brillant, mais plutôt par le refus d’encaisser des buts. Profiter des contre-attaques et des coups de pied arrêtés est ce qui a amené la victoire. Mentalement, ils ont aussi été forts. Lorsqu’ils ont raté le penalty (de Vitinha), ils ont tenu le coup. En face, chez Arsenal, on a vu une récurrence dans l’incapacité à marquer des buts» pousuit l’actuel directeur du football de la FIFA, qui conclut. «Il n’y a pas longtemps, j’ai dit que le PSG n’était pas loin de gagner la Ligue des champions. Et n’oublions pas qu’il est encore le seul club à pouvoir faire la saison parfaite. Il peut remporter la Ligue des champions, faire le doublé en France et gagner la Coupe du monde des clubs. Ce qui serait une nouveauté et une réussite extraordinaire pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain.»