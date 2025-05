PSG : Luis Enrique répond à Mikel Arteta

Ce mercredi, le PSG a éliminé Arsenal de la course à la Ligue des Champions. Mais après la rencontre, Mikel Arteta a expliqué que son équipe méritait de gagner et avait été globalement meilleur que le PSG. Une analyse que ne partage absolument pas Luis Enrique comme il l’a confié en conférence de presse après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Mikel est un bon ami mais je ne suis pas du tout d’accord. Ils ont joué de manière très intelligente aujourd’hui, ils ont réussi à jouer de la façon dont ils voulaient, mais on a marqué plus de buts qu’eux et en foot, c’est le plus important. Arsenal a joué un très bon match, on a beaucoup souffert, c’est probablement le match où on a le plus souffert. Mais on a mérité d’être en finale. On a très bien joué au match aller, et en seconde période ce soir on aurait pu marquer plus de buts.»