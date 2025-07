Roma : visite médicale réussie pour Neil El Aynaoui

Ce vendredi, l’AS Roma a bouclé l’arrivée de Neil El Aynaoui. Le milieu de terrain marocain va donc quitter le RC Lens et rapporter 25 millions d’euros à son club. Un gros transfert pour le RCL et le joueur était donc attendu à Rome ce samedi soir pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans.

Et il y avait du suspens puisque le milieu de 24 ans avait vu son transfert à Monaco capoter l’été dernier en raison d’une visite médicale manquée. Selon nos informations, le joueur a bien réussi sa visite médicale. Il va donc signer son contrat et l’officialisation ne devrait désormais plus tarder.