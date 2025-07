Le FC Barcelone veut encore recruter 2 joueurs après Marcus Rashford

Le FC Barcelone a agi vite, mais en silence. Alors que le club champion d’Espagne semblait être dans une impasse pour l’arrivée d’un attaquant, la nouvelle est tombée samedi après-midi alors que personne ne s’y attendait : Marcus Rashford va signer au Barça dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 35 millions d’euros. Hansi Flick tient donc son nouvel attaquant, et ce n’est pas terminé, puisque le club blaugrana pourrait encore enregistrer deux arrivées.

Lors d’une récente interview menée par Romário, l’ancienne légende brésilienne, Deco, l’actuel directeur sportif du FC Barcelone, a été invité à évoquer les jeunes talents brésiliens de moins de 20 ans qui retiennent son attention et celle du Barça. S’il a logiquement cité Estevão, la pépite de Palmeiras déjà convoitée par les Catalans en début de mercato. Mais Deco a révélé un autre nom plus discret mais tout aussi prometteur : celui de Riquelme Felipe, ailier de Fluminense âgé de seulement 18 ans. Encore peu connu du grand public européen, Riquelme Felipe s’est déjà fait une place dans l’équipe première de Fluminense avec 17 apparitions, un chiffre significatif pour un joueur de son âge au sein d’un club aussi structuré que Fluminense.

De la jeunesse et de l’expérience

Capable d’évoluer sur les trois postes offensifs, il représente le profil type que le Barça aime observer de près : polyvalent, technique, créatif, avec une marge de progression importante. D’ailleurs, selon Mundo Deportivo, le club catalan le suit activement depuis plus d’un an via ses recruteurs basés en Amérique du Sud. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de Deco de continuer à dénicher les talents brésiliens avant leur explosion médiatique, dans la lignée des traditions barcelonaises ayant conduit à recruter des joueurs comme Neymar ou plus récemment Vitor Roque. Riquelme Felipe pourrait bien être le prochain nom à surveiller de très près en Catalogne.

Ce n’est pas tout, puisque le nom de Denzel Dumfries revient encore et encore. « Nous n’avons reçu aucune proposition formelle du Barça pour Denzel Dumfries. Il y a une clause libératoire, c’est vrai… mais elle expirera bientôt, et nous passerons à autre chose », déclarait le DS milanais Piero Ausilio samedi. Pour les médias catalans, c’est une manière de mettre la pression sur le Barça pour que les Catalans agissent vite. Selon le journaliste catalan Joan Fontes, ça commence même à s’enflammer en coulisses, et l’Intériste a de fortes chances de rejoindre la Catalogne. Affaire(s) à suivre…