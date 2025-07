Coupe du Monde des Clubs : Estevao a déjà bluffé Chelsea

Chelsea a fini par venir à bout de Palmeiras, au forceps, en quart de finale de ce Mondial des Clubs (2-1). Il aura fallu la boulette du gardien brésilien Weverton en fin de match pour que les Blues se tirent de ce mauvais pas et évitent une prolongation toujours risquée. D’autant que face à eux se trouvait un de leurs futurs partenaires, Estevao, qui avait décidé de montrer pourquoi le club anglais a misé 58 M€ sur lui. Il n’a que 18 ans et probablement qu’aucun joueur de Chelsea ne l’avait déjà vu jouer. C’est chose faite, et de quelle manière.

Le milieu offensif a éclaboussé cette rencontre de son talent. Au-delà de son but magnifique but, une frappe sèche sous la barre en angle fermé, le frêle Brésilien a mis la défense des Blues au supplice. Il n’a pas pu empêcher la défaite des siens, de ce qui s’apparente comme le dernier match joué sous le maillot de son club formateur. Particulièrement touché par l’élimination à la fin de la rencontre, ce sont les joueurs de Chelsea, Cole Palmer en tête, qui sont venus le réconforter, et le féliciter. La scène fut même presque cocasse entre les deux hommes.

Palmer sur Estevao : «il n’a pas compris ce mot que j’ai dit»

Palmer a glissé un mot à l’oreille du Brésilien, qui n’a pas eu l’air de comprendre, ce qu’a confirmé l’international des Three Lions hilare en conférence de presse. «Je lui ai dit que nous avions hâte de le voir avec nous mais il n’a pas compris ce mot que j’ai dit, souriait-il avant de juger sa prestation et sa venue au club. C’est un joueur de haut niveau. Évidemment, il est jeune aussi. Lorsqu’il arrivera en Angleterre, il faudra lui laisser le temps de s’adapter à la culture et à la langue. Il n’a que 18 ou 19 ans, mais on voit qu’il a des qualités incroyables.»

Enzo Maresca aussi a eu un petit mot pour sa future recrue et met en garde sur les attentes qui pèsent déjà sur lui. «On voit qu’il a un immense talent, c’est un joueur fantastique. La seule chose qui se passe maintenant, c’est que lorsqu’on arrive en Europe depuis l’Amérique du Sud ou une autre région du monde, il faut s’adapter. Nous allons l’aider pour que, avant tout, il prenne du plaisir à jouer. Vu son talent, nous sommes convaincus qu’il deviendra un joueur important pour Chelsea.» Et de résumer ainsi : «C’était probablement une soirée parfaite pour nous, nous avons gagné et Estevao a marqué.»

