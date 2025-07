Coupe du monde des Clubs : Chelsea crucifie Palmeiras en fin de match et rejoint Fluminense en demi-finale

Après la belle victoire de Fluminense contre Al-Hilal (2-1), les quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs se poursuivaient dans la nuit de vendredi à samedi avec un duel fort intéressant entre Palmeiras et Chelsea pour rejoindre le club de Rio de Janeiro dans le dernier carré. Le Verdao se présentait en 4-2-3-1 avec Richard Rios et Emiliano Martinez dans le double pivot. Devant, Vitor Roque se plaçait en attaque derrière Allan, Facundo Torres et Estevao. Chelsea se plaçait en 4-2-3-1 avec les Français Malo Gusto et Christopher Nkunku sur les terrains. Liam Delap était épaulé par Pedro Neto et Cole Palmer en attaque.

Et si Palmeiras voulait démarrer fort sur cette percée de Vitor Roque dans les premières secondes (1re), Chelsea a bien mieux commençait la partie. Trouvé dans l’axe par Marc Cucurella, Cole Palmer déclenchait la première banderille (4e). Remuant, l’ailier anglais était dans les bons coups et cela allait se matérialiser avec un but suite à une remise de Trevoh Chalobah. L’ancien de Manchester City résistait à Micael et allait conclure sur la gauche du but de Weverton (1-0, 16e). Juste derrière, les Blues allaient insister pour mettre le deuxième pion à l’image de cette volée de Marc Cucurella (19e), ce tir d’Enzo Fernandez (20e) ou encore cette frappe trop croisée de Trevoh Chalobah (25e).

Weverton a plombé Palmeiras

Christopher Nkunku avait alors une belle de 2-0 sur une remise géniale de Cole Palmer, mais il frappait au-dessus (34e). Palmeiras allait profiter de la fin de premier acte pour relever la tête. D’abord, Vitor Roque et Allan se gênaient (37e) avant que la tête de Vanderlan oblige Robert Sanchez à intervenir (42e). Les Blues reculaient, mais menaient à la pause. En seconde période, Palmeiras surfait sur cette dynamique à l’image de ce coup de casque de Bruno Fuchs qui passait au-dessus du but de Robert Sanchez (47e). Finalement, les Blues allaient craquer sur une sublime passe de Richard Rios côté droit vers le premier poteau.

Estevao mystifiait Levi Colwill et voyait sa frappe heurter le bas de la barre transversale avant de finir au fond des filets (1-1, 53e). Si Chelsea essayait de reprendre le contrôle, Palmeiras restait dangereux, mais Allan croisait trop (64e). Chelsea avait du mal à amener le danger avec cette reprise trop timide de Marc Cucurella (73e). Mais finalement, il fallait un coup du destin pour faire basculer ce match. Trouvé sur la gauche de la surface brésilienne par Enzo Fernandez, Malo Gusto voyait son centre dévié par Agustin Giay rebondir sur le pauvre gardien Weverton qui marquait contre son camp (2-1, 83e). Résistant par la suite et proche du troisième via Noni Madueke (90e +3) et Joao Pedro (90e +4), Chelsea s’impose 2-1 et rejoint Fluminense en demi-finale.

