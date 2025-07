Le FC Barcelone tout proche de boucler le gros coup Marcus Rashford !

Cet été, le FC Barcelone connaît un mercato pour le moins mitigé. Un mercato qui a été marqué par le gros échec Nico Williams. Priorité absolue de la direction catalane depuis plusieurs semaines, l’attaquant de Bilbao, annoncé plusieurs fois tout proche du Barça, a fini par prolonger contre toute attente avec le club basque. Un choix qui a évidemment mis fin immédiatement à un potentiel transfert. Désireux de renforcer son attaque, Hansi Flick avait également validé la piste Luis Diaz de Liverpool.

La suite après cette publicité

Mais le Colombien, comme Nico Williams, était un dossier épineux. Encore plus après le décès tragique de son coéquipier à Liverpool Diogo Jota changeant les plans des Reds sur le marché des transferts. Alors le Barça étudiait dans le même temps la piste menant à Marcus Rashford. Une piste de longue date puisque l’international anglais est régulièrement associé au FC Barcelone depuis plusieurs mois. Et cette fois, l’opération semblait bien plus abordable et faisable pour la direction barcelonaise surtout que le joueur avait annoncé qu’il souhaitait en priorité rejoindre le Barça cet été.

La suite après cette publicité

Rashford a déjà dit oui

Et selon les informations de The Athletic, on se rapproche enfin d’un dénouement dans le dossier. D’après les informations du média anglais, le FC Barcelone a formulé une offre d’un prêt avec option d’achat. L’idée a été acceptée par Manchester United qui a accepté cette offre. Un accord n’a pas encore été conclu, mais c’est désormais la phase finale des négociations. Un accord est tout proche d’être trouvé et les parties sont optimistes.

Hansi Flick devrait bien compter dans son effectif l’attaquant anglais. Un gros renfort pour le Barça qui récupère Rashford auteur d’un bon prêt à Aston Villa cette saison. Surtout le Barça se renforce sur le front de l’attaque avec un profil polyvalent que le coach allemand réclamait depuis plusieurs mois. Pour Rashford, qui souhaitait déjà rejoindre le Barça cet hiver, ce transfert sera l’occasion de définitivement se relancer après un creu dans sa carrière. Et à un an du Mondial en 2026, cela pourrait lui permettre de se faire une place dans le onze de Thomas Tuchel !