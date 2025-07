OM : le magnifique but du triplé pour Greenwood en amical

Même si l’adversité et l’enjeu étaient très relatifs cet après-midi, les joueurs de l’OM ont envoyé des signaux positifs à leur entraîneur Roberto De Zerbi. Face à la modeste équipe de troisième division néerlandaise, Excelsior Maassluis, les Phocéens mènent déjà 5-0 après 40 minutes de jeu.

On ne pourra pas ignorer l’envie et l’intensité mises par les Marseillais, qui jouaient leur premier match de préparation de l’été. Facundo Medina a marqué, Jonathan Rowe aussi, tandis que Mason Greenwood s’est offert un triplé. Le troisième but était d’ailleurs un petit délice.