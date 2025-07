Mason Greenwood s’offre un triplé, l’OM écrase l’Excelsior Maassluis !

74e : deux changement interviennent pour l’Excelsior avec Devin Plank et Calvin Tureaij qui font leur apparition.

La suite après cette publicité

73e | Bilal Nadir le numéro !

Percutant sur la droite, Bilal Nadir rentre dans la surface, se joue d’un adversaire et frappe dans un angle réduit. Le gardien vient repousser en corner.

72e : Marseille prend le temps de bien s’installer dans le camp néerlandais et exploite bien la largeur.

La suite après cette publicité

71e : Bilal Nadir décale sur la droite Keyliane Abdallah dont le centre est contré.

70e : coup franc d’Amine Harit plein axe devant la surface néerlandaise mais ça passe au-dessus du cadre.

La suite après cette publicité

69e : grosse faute sur Amine Harit dans l’axe de la part de Samuel van der Velden. Bon coup franc àvenir pour l’OM.

68e : la seconde période est un peu plus équilibrée. Si Marseille domine, les Néerlandais jouent plus haut et subissent moins.

La suite après cette publicité

67e : bonne ouverture vers la gauche de la surface de Geoffrey Kondogbia pour Amine Harit qui contrôle mais se heurte à la sortie rapide du gardien.

66e : servi sur la droite, Keyliane Abdallah est finalement bien repris et doit jouer en retrait.

65e | la reprise de Keyliane Abdallah !

Centre sur la gauche de Pol Lirola vers le second poteau. Il trouve idéalement Keyliane Abdallah qui remise vers le but. Vigilant, le portier repousse devant sa ligne.

64e : nouvelle blessure pour un joueur de l’Excelsior Maassluis qui se fait soigner sur le bord du terrain. Cela semble moins grave que pour son coéquipier.

62e : mauvaise passe en retrait de Pol Lirola qui profite à un attaquant néerlandais. Ce dernier rentre sur la droite de la surface mais se heurte à la bonne sortie de Jeffrey de Lange.

61e : Bilal Nadir insiste sur la gauche et sert Amine Harit plein axe devant la surface. Le tir du Marocain est contré.

60e : trouvé sur la gauche par Robinio Vaz, Amine Harit percute devant la surface et enroule un tir qui est contré en corner.

59e : Marseille continue de monopoliser le ballon et repart dans la moitié de terrain de l’Excelsior Maassluis.

58e : un coup dur pour l’Excelsior Maassluis qui réalise un changement au milieu après une blessure.

57e : faute dans l’entrejeu de Darryl Bakola sur un milieu adverse qui reste au sol.

56e : pour cette seconde période, l’OM a misé sur un 4-2-3-1 avec cette disposition : Jeffrey de Lange - CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogba, Derek Cornelius, Pol Lirola - Darryl Bakola, Bilal Nadir - Keyliane Abdallah, Amine Harit, Robinio Vaz - Neal Maupay

55e : sur la droite, Keyliane Abdallah provoque dans la surface, efface un joueur et arme un tir qui est repoussé par le gardien. Neal Maupay suit mais ne peut reprendre.

54e : renversement du jeu vers l’aile droite pour Keyliane Abdallah mais c’est trop profond pout trouver preneur.

53e : coup franc sur la gauche de Bilal Nadir vers le premier poteau, la tête de Robinio Vaz passe à gauche du cadre.

52e : percée sur la gauche d’Amine Harit qui rentre dans la surface adverse. Le Marocain est contré en corner.

51e : coup franc frappé dans l’axe par les Néerlandais mais ça passe au-dessus.

50e : surpris par un contrôle de la poitrine trop long, CJ Egan-Riley fait faute devant sa surface sur Marouane Bakour.

49e : rien de grave pour Bilal Nadir qui se relève tout doucement.

48e : Bilal Nadir reste au sol dans le camp néerlandais. Il a reçu le ballon dans le ventre.

47e : les entrants marseillais mettent le pied sur le ballon et prennent le temps de mettre leur jeu en place.

46e : pas mal de changements pour l’Olympique de Marseille qui repart avec une nouvelle équipe. Jeffrey de Lange, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogba, Derek Cornelius, Pol Lirola, Darryl Bakola, Bilal Nadir, Amine Harit, Robinio Vaz, Neal Maupay ou Keyliane Abdallah débutent.

C’est reparti !

Cette rencontre reprend suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les Marseillais engagent dans ce duel entre l’Excelsior Maasluis et l’Olympique de Marseille.

Mi-temps

C’est terminé pour cette première période avec ce large avantage marseillais. Totalement dominé, l’Excelsior Maassluis est incapable de réagir.

45e : renversement du jeu vers la droite de la surface et Adrien Rabiot. Ce dernier manque sa remise en retrait.

44e : Jonathan Rowe lance Ulisses Garcia sur la gauche de la surface qui centre vers le second poteau. Pierre-Emile Hojbjerg s’impose dans les airs mais la tête du Danois passe à droite du cadre.

42e : faute d’Adrien Rabiot dans le camp adverse sur Darren Maatsen. Coup franc pour les locaux.

41e : parti de la gauche, Jonathan Rowe frappe en repiquant dans l’axe. Son tir est contré en corner sur la droite.

40e : Marseille a enfoncé le clou très rapidement, les joueurs de Roberto De Zerbi ne font qu’une bouchée de leurs adversaires.

39e | Le triplé pour Mason Greenwood ! (Excelsior 0-5 OM)

Décidément, Marseille régale avant la pause. Mauvaise relance dans l’axe de Kevin Ringeling qui profite à Adrien Rabiot qui joue à deux avec Mason Greenwood. Ce dernier est servi dans la surface par le Français en retrait et feinte une frappe au gardien pour l’effacer et marquer dans le but vide.

38e | Jonathan Rowe participe à la fête ! (Excelsior 0-4 OM)

Trouvé côté gauche par Pierre-Emile Hojbjerg, Jonathan Rowe repique dans l’axe et arme un tir enroulé qui se loge sur la droite du but. Cela tourne au cauchemar pour les Néerlandais.

37e : l’Olympique de Marseille est monté en puissance dans ce premier acte. Les Néerlandais sont de plus en plus acculés.

36e : position de hors-jeu pour Amir Murillo qui avait pris la profondeur dans le couloir droit.

35e : c’est trop facile pour l’Olympique de Marseille qui va pouvoir faire le plein de confiance avec ce match.

34e | Doublé pour Mason Greenwood ! (Excelsior 0-3 OM)

Sur la droite, Mason Greenwood enchaîne passements de jambes et crochets avant de frapper devant la surface néerlandaise. Sa frappe croisée se loge sur la gauche du but des locaux.

34e : dans le couloir droit, Amir Murillo déborde et centre fort devant le but néerlandais. Personne n’est trouvé.

33e : très longue séquence de possession pour l’Olympique de Marseille qui écarte bien sur la largeur.

32e : sur la gauche de la surface, Jonathan Rowe percute et frappe même si c’est écrasé. Le gardien s’impose.

31e : les Marseillais continuent de rester dans le camp néerlandais. Les locaux ont du mal à se dégager.

30e : le jeu des Marseilles est bien huilé et pour le moment ça fait mouche contre l’Excelsior Maassluis qui apparait sans solutions.

29e : centre côté droit des Néerlandais mais Ulisses Garcia est là pour repousser en corner.

28e | Mason Greenwood double la mise ! (Excelsior 0-2 OM)

Kevin Ringeling tacle Adrien Rabiot dans l’axe devant sa surface mais Amine Gouiri récupère le ballon et se dirige vers le but. Il décale alors sur sa gauche Mason Greenwood qui ajuste le portier néerlandais.

27e : Amine Gouiri est recherché dans la profondeur côté droit mais se voit sanctionner pour une position de hors-jeu.

26e | Mason Greenwood déclenche !

Parti côté droit, Mason Greenwood repique dans l’axe et arme un tir qui se dérobe légèrement à gauche des buts néerlandais.

25e : pressing haut sur Geronimo Rulli de la part de Darren Maatsen. Le gardien argentin ne s’inquiète pas et éloigne le danger.

24e : sollicité dans la profondeur par Adrien Rabiot, Jonathan Rowe voit le drapeau se lever. L’attaquant anglais est signalé hors-jeu.

23e : servi sur la gauche, Jonathan Rowe est bien cerné et décide de repasser par l’arrière.

22e : le ballon circule bien dans les pieds marseillais. Pour le moment, Geronimo Rulli n’est pas sollicité. Match tranquille pour le gardien olympien.

21e : Pierre-Emile Hojbjerg sert Amine Gouiri sur la droite de la surface. Ce dernier remise en retrait mais ne trouve pas preneur.

20e : faute au milieu du terrain sur Mason Greenwood. Coup franc vite joué par les Marseillais qui partent vers l’avant.

19e : nouvelle possibilité sur la gauche avec Ulisses Garcia qui déborde et centre fort devant le but néerlandais. Le gardien se couche sur le ballon.

18e : Adrien Rabiot trouve dans l’axe Amine Gouiri. Ce dernier lance Jonathan Rowe sur la gauche de la surface mais le gardien intercepte.

17e : belle récompense pour l’OM avec ce but rapide. Dominateur, les Phocéens ont pris logiquement les devants.

16e | Facundo Medina trouve la faille ! (Excelsior 0-1 OM)

Corner frappé sur la gauche par Amine Gouiri vers le premier poteau. Il trouve idéalement Facundo Medina qui dépose son coup de casque dans la lucarne gauche des Néerlandais.

15e : Ulisses Garcia est encore parfaitement trouvé sur la gauche de la surface. Son centre dans un angle réduit est repoussé par le gardien.

14e | Facundo Medina trouve le poteau !

Corner marseillais frappé côté gauche. S’en suit un cafouillage au second poteau où Leonardo Balerdi remise en retrait et cela profite à Facundo Medina. Sa reprise du droit vient heurter le poteau droit néerlandais.

14e : décalé sur la gauche, Jonathan Rowe tente un centre mais se voit finalement contrer en corner.

13e : faute au milieu du terrain. Ulisses Garcia est sanctionné pour avoir ceinturé un adversaire.

12e : contre marseillais initié dans l’axe par Mason Greenwood. L’Anglais sert Amine Gouiri sur la gauche de la surface mais ce dernier se fait subtiliser la sphère.

10e : lancé sur la gauche de la surface, Ulisses Garcia transmet vers le premier poteau pour Jonathan Rowe. Ce dernier arme une reprise qui passe à gauche du cadre.

9e : corner frappé sur la gauche par Marseille vers le second poteau. S’en suit un cafouillage et la sphère revient dans l’axe pour Angel Gomes. Sa reprise écrasée est captée par le gardien néerlandais.

8e : Jonathan Rowe provoque sur la gauche de la surface et centre au premier poteau. C’est repoussé par le gardien en corner.

6e : les locaux n’arrivent pas à ressortir le ballon pour le moment. Marseille a démarré avec de bonnes intentions.

4e : centre côté gauche de Jonathan Rowe vers le second poteau. Adrien Rabiot contrôle et enchaîne avec une volée qui est contrée par la défense.

3e : longue séquence de possession pour l’Olympique de Marseille qui maintient sa pression dans le camp marseillais. Les Phocéens monopolisent le ballon.

2e : sur la gauche, Jonathan Rowe lance Ulisses Garcia qui centre en première intention devant la surface. Le ballon est dévié par le gardien et arrive au second poteau. Seul face au but, Amine Gouiri est surpris et sa tête passe au-dessus du cadre.

1re : d’entrée, l’Olympique de Marseille met en place un pressing intense. Le jeu se déroule déjà dans la moitié de terrain néerlandaise.

C’est parti !

Cette rencontre démarre suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les Néerlandais engagent dans ce duel entre l’Excelsior Maasluis et l’Olympique de Marseille.

18h03 : les deux capitaines Kevin Ringeling (Excelsior) et Leonardo Balerdi (OM) effectuent le toss avec l’arbitre.

18h02 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. L’OM joue en blanc et Maassluis porte un maillot rouge et blanc.

17h50 | Angel Gomes prend place au milieu

Remplaçant un Ismaël Bennacer qui s’est mal adapaté à l’OM, l’ancien Lillois sort d’une saison compliquée. Entre sa situation contractuelle et des pépins physiques, il a peu joué mais tentera de se relancer avec les Phocéens.

17h40 | Facundo Medina, une nouvelle tête

Arrivé de Lens pour renforcer la défense marseillaise, l’Argentin forme une doublette avec son compatriote Leonardo Balerdi. Aujourd’hui, il pourra ainsi jauger sa complémentarité avec son nouveau capitaine.

17h30 | Le onze de l’OM

Les Phocéens s’organisent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Ulisses Garcia. Pierre-Emile Höjbjerg, Angel Gomes et Adrien Rabiot se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Jonathan Rowe.

17h20 | Le groupe de l’OM

Pour cet été, les Phocéens se présenteront avec un groupe de 28 joueurs. On y retrouve les recrues comme Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina.

17h10 | Début de la préparation pour Marseille

Programme chargé pour l’Olympique de Marseille avec six matches de préparation. Aujourd’hui, les Phocéens reçoivent l’Excelsior Maasluis et poursuivront demain contre l’Olympic Charleroi pour leur stage aux Pays-Bas. Ensuite, les Marseillais iront en Andorre avec un match contre Girona (26 juillet), puis une rencontre à Tarragone contre Valence le 29 juillet. Le 2 et le 9 août, l’OM recevra le Séville FC et Aston Villa au Stade Orange-Vélodrome.

17h | Bienvenue au Centre Médical Sportif KNVB !

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Excelsior Maassluis (Pays-Bas) et l’Olympique de Marseille (France). Le coup d’envoi est prévu à 18h au Centre Médical Sportif KNVB.