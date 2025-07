Le PSG prête Gabriel Moscardo à Braga

Après une saison presque blanche du côté du Stade de Reims (10 apparitions toutes compétitions confondues, 1 but), Gabriel Moscardo est cette fois prêté par le PSG à Braga, au Portugal, sans option d’achat. «L’international brésilien U20 de 19 ans arrive en prêt du PSG jusqu’à la fin de la saison, sans clause libératoire» dévoile le communiqué.

Dans un contexte qui lui sera sans doute plus favorable entre une langue commune et une équipe qui ne joue pas le bas de tableau, le jeune Brésilien espère avoir plus de temps de jeu. Le choix de Braga n’est anodin non plus. QSI est actionnaire minoritaire du club, lui qui est, faut-il le rappeler, propriétaire du PSG.