Paul Pogba dévoile son Ballon d’Or 2025 et défend Kylian Mbappé !

Dans une vidéo en compagnie du plus célèbre fan de Cristiano Ronaldo, Speed, Paul Pogba a révélé son favori pour le Ballon d’Or 2025 : il s’agit de son ami en équipe de France, Ousmane Dembélé. Il justifie son choix en expliquant que remporter la Ligue des Champions est plus fort que tout, et que le joueur du PSG mériterait donc de décrocher le sacre suprême. Pour rappel, Ousmane Dembélé a inscrit 35 buts toutes compétitions confondues cette saison : la meilleure saison de sa carrière.

«Le Ballon d’Or ? Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal ! Je soutiens Ousmane à 100%. Il a gagné la Ligue des champions, il a été très important cette saison. S’il ne le gagne pas cette année, il ne l’aura jamais. Hakimi et Vitinha ont été très bons aussi. Dembélé est favori pour le Ballon d’Or. En 5, Mbappé. Ils l’ont tué et tout ça, mais c’est Pichichi et le meilleur buteur d’Europe et du monde (Soulier d’or). C’est difficile à dire, mais je le respecte», a déclaré Pogba dans le live de Speed. Par ailleurs, Paul Pogba a eu l’occasion d’apprécier les qualités footballistiques de Dembélé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, que les deux internationaux ont remportée ensemble. Dembélé fait figure de favori depuis son sacre européen avec le PSG, mais pour certains, Lamine Yamal, Achraf Hakimi ou encore Raphinha mériteraient tout autant de l’emporter. Réponse le 22 septembre prochain.