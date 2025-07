PSG : officialisation imminente pour Moscardo à Braga

Prêté la saison dernière à Reims, Gabriel Moscardo ne devrait pas rester au PSG cette année encore. Convoqué au Mondial des Clubs avec le PSG, le jeune milieu de terrain brésilien va être prêté cette saison à Braga au Portugal. Un prêt sans option d’achat d’un an qui devrait lui permettre de se développer et de commencer à réellement enchaîner les matches.

Et selon les informations de la presse portugaise, notamment A Bola, son prêt devrait être officialisé dans les prochaines heures. Il devrait être présenté au public de Braga avant le match de préparation face au Celta de Vigo ce samedi soir (21 heures). Un départ de plus pour le PSG qui va aussi se séparer définitivement de Skriniar et Asensio prochainement.