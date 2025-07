Accord trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour Milan Škriniar et Marco Asensio !

Relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux du PSG par Luis Enrique, Milan Skriniar n’a jamais su retrouver le niveau affiché à l’Inter Milan. Moins à l’aise dans le championnat français, souvent mis en difficulté face aux attaques rapides, le Slovaque a progressivement perdu la confiance de son entraîneur. La montée en puissance — jusqu’au sacre en Ligue des Champions — de William Pacho et de Lucas Beraldo et la solidité de Marquinhos n’ont pas non plus joué en sa faveur.

Prêté l’hiver dernier à Fenerbahçe, Skriniar s’est refait une santé en Turquie sous les ordres de José Mourinho. Il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, marqué 3 buts et délivré une passe décisive, retrouvant un rythme et une influence qu’il avait perdus à Paris. Courtisé cet hiver par Galatasaray, qui n’était pas parvenu à ses fins, Skriniar a finalement choisi de poursuivre avec le Fener. Le club stambouliote, déterminé à conserver son défenseur, a doublé la concurrence et convaincu le joueur de prolonger l’aventure.

Accord total pour Asensio, une histoire de détails pour Skriniar

Selon nos dernières informations, un accord a été trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour un transfert définitif. Le Slovaque va donc rester sous les couleurs jaunes et bleues, une issue qui satisfait l’ensemble des parties. Le joueur va lui signer un contrat de 4 ans et toucher 7,5 M€ par saison. Il retrouvera un ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, également en quête de relance. Depuis plusieurs semaines, Marco Asensio, 29 ans, est, lui aussi, pressenti pour poser ses valises en Süper Lig la saison prochaine.

Il y a une semaine, nous vous révélions en exclusivité qu’un accord entre le PSG et le Fener avait été trouvé pour une opération comprise entre 10 et 15 millions d’euros. D’après nos dernières indiscrétions, un accord total a été trouvé ces dernières heures. En effet, acceptant de rejoindre les bords du Bosphore, l’ancien du Real Madrid devrait, sauf retournement de situation, être un joueur du club stambouliote lors de la prochaine cuvée.