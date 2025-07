Un grand d’Europe entre en force dans le dossier Marco Asensio

Hier le Paris Saint-Germain a éliminé le Real Madrid en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes doivent gérer le mercato d’été et les nombreux joueurs de retour de prêt. C’est le cas de Marco Asensio (29 ans). L’hiver dernier, l’ancien joueur du Real Madrid a été envoyé en prêt à Aston Villa. L’idée était d’enchaîner les matches sous les ordres d’Unai Emery. Au final, il a marqué 8 buts et donné 1 passe décisive en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Prêté sans option d’achat, l’attaquant a quitté Birmingham le 30 juin dernier, tout comme Marcus Rashford et Axel Disasi, qui ont aussi regagné leurs clubs respectifs. De son côté, Asensio a retrouvé Paris, lui qui n’a logiquement pas été convoqué dans le groupe pour le Mondial des Clubs aux États-Unis. L’international espagnol se prépare donc en attendant de trouver un nouveau point de chute puisqu’il n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG. Un club qui attend une vingtaine de millions d’euros pour sa vente après son prêt plutôt convaincant.

Plusieurs écuries sont d’ailleurs déjà sur le coup. Il y a notamment Fenerbahçe, où José Mourinho aimerait l’avoir sous ses ordres. Il y a quelques jours, El Chiringuito a évoqué une proposition de 15 M€ pour le natif de Palma de Majorque. Une information confirmée par FotoMaç qui ajoute que les discussions se poursuivent entre le club turc, le PSG et Asensio. Ce dernier est également ciblé par Villarreal et l’AC Milan. Aujourd’hui, un nouveau concurrent est entré en force sur le dossier. La Gazzetta dello Sport assure que l’Inter Milan a aussi coché son nom car son profil polyvalent plaît beaucoup à Cristian Chivu. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les Lombards tentent le coup, puisqu’ils avaient déjà approché le joueur en 2023 puis au dernier mercato d’hiver. Pour la troisième fois donc, ils vont avancer leurs pions pour tenter de le recruter. La GdS estime qu’une somme comprise entre 10 et 12 M€ pourrait être suffisante pour convaincre le PSG de lâcher son joueur sous contrat jusqu’en 2026, et dont le salaire est estimé à 8 M€ par an. Mais Paris risque d’être plus gourmand et de demander 20 M€. Les Nerazzurri sont malgré tout confiants, d’autant que l’agent du joueur, Jorge Mendes, est aussi celui de Denzel Dumfries avec lequel ils discutent d’un potentiel départ.