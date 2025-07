Luis Enrique refuse le statut de star

La modestie avant tout. À la veille du choc face à Chelsea pour déterminer le vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs ce dimanche, Luis Enrique, entraîneur du PSG, s’est projeté sur la rencontre en conférence de presse. Coach d’une équipe parisienne hyper-séduisante, qui a raflé toutes les compétitions auxquelles elle a participé cette saison, l’Espagnol se garde de prendre le melon.

«Star, absolument pas, a-t-il assuré d’emblée. Je ne voulais pas être une star comme joueur, je ne le suis pas comme entraîneur. Je fais mon travail. Je me sens presque plus à l’aise dans les moments où ça ne se passe pas bien. C’est très bien quand ça se passe bien, on donne beaucoup de bonheur aux gens. Je sais qu’un entraîneur est bon ou mauvais en fonction des résultats, c’est la règle du jeu. J’accepte d’avoir pu être très critiqué mais les critiques me motivent plus que les louanges. Ma meilleure saison comme entraîneur ? Peut-être mais pour cela il faudra gagner demain. Le plus important est de terminer ce match en donnant 100 %.»

