Barça : Marc-André Ter Stegen se rapproche d’un club

Entre le FC Barcelone et son gardien historique, la relation est rompue. Depuis sa grave blessure en raison d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, Marc-André ter Stegen (33 ans) a vu sa relation drastiquement se détériorer avec sa direction. Le club veut se débarrasser de lui, en partie à cause de son attitude qui a fortement déplu en interne, mais l’Allemand a l’intention de rester en Catalogne, bien qu’il soit derrière Joan Garcia et Wojciech Szczęsny dans la hiérarchie.

Et pour le moment, il n’y a qu’une première offre officielle qui a été formulée au gardien, encore sous contrat jusqu’en 2028. C’est Galatasaray qui a approché le joueur, avec une offre de 5 millions d’euros nets par saison. Et après avoir bouclé le deal Victor Osimhen, le club stambouliote entend bien se focaliser sur l’arrivée de l’international allemand. La presse turque estime même que l’arrivée du gardien de but «soit bouclée dans les deux ou trois prochains jours».