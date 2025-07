FC Barcelone : Hansi Flick a un avis bien tranché sur Marcus Rashford

Le dossier Marcus Rashford continue d’alimenter la presse internationale. L’intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant anglais reste intact, et de nouveaux contacts entre les différentes parties sont attendus dans les jours à venir. Hansi Flick, coach du club catalan, aurait déjà donné son feu vert à une éventuelle arrivée du joueur. Formé à Manchester United, Rashford a été prêté cette saison à Aston Villa afin de retrouver du rythme et du temps de jeu. Malgré un exercice en demi-teinte sur le plan statistique, son profil polyvalent, capable d’évoluer en pointe ou sur les ailes, correspond aux attentes de l’entraîneur allemand, désireux d’apporter de la profondeur à son secteur offensif.

La suite après cette publicité

De son côté, Marcus Rashford verrait d’un très bon œil un départ vers la Liga et placerait le Barça en tête de ses priorités. Ce souhait exprimé par le joueur pourrait bien faire avancer les négociations dans les prochaines semaines, alors que le club catalan cherche à se renforcer intelligemment dans un contexte économique encore délicat. À 27 ans, l’international anglais reste une valeur sûre sur le marché, avec une expérience européenne et une capacité à briller dans les grands rendez-vous. L’option Rashford gagne donc en crédibilité du côté de Barcelone, et son arrivée pourrait se concrétiser plus rapidement que prévu si les discussions aboutissent favorablement.