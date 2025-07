FC Barcelone : Lewandowski et deux autres joueurs imitent Lamine Yamal

L’ambiance au Barça semble être bonne, puisque les deux Polonais, Robert Lewandowski et Wojciech Szczęsny, ainsi que Gavi, ont tous les trois copié Lamine Yamal en réalisant la même teinture blonde que lui. Le gardien du Barça s’est amusé sur Instagram en publiant plusieurs stories de sa nouvelle coupe, et en identifiant ses trois coéquipiers : Yamal, Lewandowski et Gavi. Des actions qui ont dû amuser la pépite espagnole de 18 ans, Lamine Yamal, qui a à son tour republié la story de Szczęsny en se moquant gentiment de lui.

La suite après cette publicité

Le Barça a une équipe jeune, à l’image de Yamal, Pedri, Baldé ou encore Cubarsí, mais sait malgré tout être sérieux lorsqu’il le faut. Les hommes d’Hansi Flick ont réalisé une très bonne saison en remportant plusieurs trophées : vainqueurs de la Supercoupe d’Espagne (2-5) face au Real Madrid, ainsi que de la Coupe du Roi, encore une fois face aux Merengues (3-2), et du championnat espagnol en terminant à la première position avec 88 points. Son dauphin, le Real Madrid, a terminé avec 4 points de retard sur son rival historique, et l’Atlético de Madrid a terminé troisième avec 76 unités.