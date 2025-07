Coupe du Monde des Clubs : Chelsea promet l’enfer au PSG !

Le Paris Saint-Germain n’est plus qu’à quelques heures de réaliser un quintuplé historique. Vainqueurs de tous les titres nationaux et tenants du titre de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique jouent une finale pour un cinquième trophée en finale de Coupe du Monde des Clubs, dimanche (21 heures), au célèbre MetLife Stadium, à l’ouest de la ville de New York. Bien qu’ils n’aient pas rencontré de grandes difficultés jusqu’à présent, malgré des adversaires redoutables, les Parisiens sont fermement attendus par Chelsea, qui a l’intention de faire tomber «la meilleure équipe d’Europe».

Un statut reconnu par Enzo Maresca en conférence de presse, mais le manager des Blues assure que son équipe a ses armes pour mener à mal la formation parisienne. «Il est certain que le PSG est l’équipe de premier plan en Europe et dans le monde. Probablement, en ce moment, la meilleure. Nous allons faire de notre mieux pour faire un bon match. Le PSG et son entraîneur, Luis Enrique, sont une référence non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens qui aiment le football. Mais nous avons notre style. Nous avons montré comment nous voulions faire les choses», a-t-il d’abord assuré.

Reece James attend un match «à armes égales»

«En ce moment, l’ambiance est fantastique, c’est le top. La raison en est qu’ils apprécient ce qu’ils ont accompli au cours de cette compétition et de la saison. Quand vous commencez avec 32 équipes et que vous arrivez à la fin, ils sont fiers et heureux. Nous sommes prêts à jouer cette finale», a ajouté l’Italien, rejoint par le capitaine Reece James. «Nous nous préparons comme si nous jouions un autre match. C’est une finale, mais nous nous préparons à chaque match comme si nous voulions gagner».

«C’est une finale et un match unique. J’ai déjà participé à de nombreuses finales où nous étions favoris et où nous ne sommes pas sortis vainqueurs. Je me fiche de savoir qui sont les favoris. Les statistiques, les données et les favoris ne signifient rien pour moi ou pour l’équipe. Ce sont deux grandes et jeunes équipes qui s’affrontent sur la plus grande scène. Je crois que nous allons nous battre à armes égales», a ajouté le latéral droit de Chelsea, décidé à offrir un titre de Champion du monde aux Blues.

