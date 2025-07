Le pactole exceptionnel que le PSG va empocher cette saison

Exceptionnelle même dans les chiffres. En plus de réaliser une saison historique sur le plan sportif, en remportant les trois compétitions nationales (Ligue 1, Coupe de France et Throphée des Champions) et en devenant champion d’Europe pour la première fois, le PSG va aussi s’en mettre plein les poches lors de cet exercice 2024-2025. Après avoir présenté un budget de recettes de 806 millions d’euros lors de son entretien annuel avec la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) en mai dernier, le club de la capitale a encore augmenté ce montant en remportant la finale de la Ligue des Champions et en participant au Mondial des Clubs.

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que les Parisiens ont finalement remporté 144 M€ avec leur parcours et leur sacre en C1. Déjà assurés d’empocher au moins 90 M€ supplémentaires avec la Coupe du Monde des Clubs, ils atteindront même les 120 M€ en cas de victoire en finale contre Chelsea ce dimanche. Des valeurs qui permettront largement de battre le record de recettes de la saison passée, et ce, alors même que le PSG envisagerait de diviser les gains récoltés aux États-Unis entre l’exercice 2024-2025 et celui de la saison prochaine. Seuls les 50 M€ obtenus en juin, correspondant à la prime de participation (30 M€), aux deux victoires en phase de groupe (3,4 M€) et aux qualifications en huitièmes (6,4 M€) et quarts (11,2 M€), devraient figurer dans les comptes actuels.