Enzo Fernández peste contre le Mondial des Clubs

Les conditions imposées aux joueurs pendant la Coupe du Monde des Clubs, obligés de jouer sous des températures très élevées, n’ont pas cessé de faire parler depuis le début de la compétition. Présent face aux médias vendredi pour évoquer la finale à venir contre le PSG, le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, a lui aussi alerté de la dangerosité de ces fortes chaleurs.

«La chaleur est incroyable. L’autre jour, j’ai eu un léger vertige et j’ai dû m’asseoir par terre, a raconté l’Argentin. Jouer par ces températures est très dangereux, et évidemment, pour le spectacle, pour ceux qui viennent au stade pour en profiter et pour ceux qui regardent à la maison, le rythme n’est pas le même, ça ralentit tout.» L’ancien de Benfica espère aussi «qu’ils changeront les heures de coup d’envoi (de la finale, ndlr) pour que le spectacle soit meilleur». Pour le moment, la rencontre au MetLife Stadium est prévue pour dimanche à 15 heures locales (21h en France). La température devrait dépasser les 31°.

