Chelsea veut encore recruter un attaquant !

Les internautes n’ont pas fini de moquer Chelsea et son effectif innombrable. Déjà copieusement garnie avec 3 à 4 joueurs par poste, l’équipe dirigée par Enzo Maresca ne s’est pas privée de recruter de nouveau ces dernières semaines, en ciblant principalement le secteur offensif. Ainsi, Liam Delap, Joao Pedro, Jamies Gittens et Estevao ont débarqué chez les Blues. Avec un succès immédiat pour Joao Pedro, étincelant en demi-finale et en finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Pour ceux déjà sur place, c’est une mauvaise nouvelle, à commencer par Nicolas Jackson, dont le temps de jeu risque de fondre comme neige au soleil. Mais la soif de recrutement n’est pas encore assouvie, et selon The Telegraph et The Sun, le club londonien a encore un objectif majeur sur le mercato estival. Il s’agit de Morgan Rogers, l’attaquant d’Aston Villa qui s’est définitivement révélé la saison passée sous les ordres d’Unai Emery.

Morgan Rogers pour compléter la colonie anglaise

Le joueur, âgé de 22 ans, a pourtant prolongé son contrat avec Aston Villa jusqu’en 2030 en novembre dernier, et sa valeur est aujourd’hui estimée à 55 M€ par Transfermarkt. Pour séduire les Villans, il faudra en débourser bien plus. Reste à savoir si Chelsea a réellement besoin de ce joueur au regard de son copieux effectif, qui va tout de même perdre quelques éléments. On pense par exemple à Christopher Nkunku, qui devrait changer d’air.

En s’attaquant désormais à Morgan Rogers, Chelsea montre aussi qu’il veut donner une tournure plus nationale à son effectif, qui compte déjà de nombreux internationaux anglais (Reece James, Cole Palmer, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Noni Madueke, certes en instance de départ). Dans la manoeuvre, Nicolas Jackson pourrait être sacrifié, en étant proposé à Aston Villa. Une chose est certaine, Chelsea n’a pas fini de faire ses emplettes.