Aston Villa : Morgan Rogers a prolongé jusqu’en 2030

Morgan Rogers prolonge avec Aston Villa. Véritable révélation de ce début de saison en Premier League, le néo-international anglais (1 sélection) va donc continuer l’aventure avec les Villans jusqu’en 2030. Recruté en février dernier pour un peu moins de 10 millions d’euros en provenance de Middlesbrought, l’attaquant de 22 ans a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 11 matches en championnat cette saison.

La suite après cette publicité

«Aston Villa est ravi d’annoncer que Morgan Rogers a signé un nouveau contrat avec le club !», a écrit la formation anglaise sur X pour annoncer la nouvelle. Joueur clé du système d’Unai Emery, le jouer d’1,87 m forme un duo de choc avec Ollie Watkins à la pointe de l’attaque des Villans. Show must go on.