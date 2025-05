Une star de Premier League a remporté un tournoi d’échecs

Chef d’orchestre d’une belle équipe de Crystal Palace, Eberechi Eze a montré qu’il avait plusieurs cordes à son arc. Participant à un tournoi d’échecs entre influenceurs et athlètes organisé par le célèbre site Chess.com, l’international anglais s’est imposé avec brio face à Sapnap, un youtubeur britannique, en finale.

«Je n’ai commencé à apprendre les échecs qu’avec l’arrivée de Michael Olise. C’est lui et mon frère qui m’ont poussé à apprendre à jouer et à les affronter, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à étudier le jeu, à regarder des vidéos YouTube des meilleures ouvertures d’échecs», racontait Eberechi Eze à The Athletic. De quoi le mettre en jambe avant une finale de FA Cup capitale pour Crystal Palace, qui pourrait remporter le premier trophée majeur de son histoire.