Les vacances remarquées de Lamine Yamal commencent à faire polémique à Barcelone !

Sur le terrain, Lamine Yamal n’a jamais vraiment donné du fil à retordre à ses entraîneurs ou aux arbitres. Indépendamment de ses prestations sportives généralement très bonnes, le petit prodige catalan est un joueur qui est tout sauf problématique sur le rectangle vert, étant généralement assez fair-play avec ses partenaires et pas spécialement véhément avec les arbitres. Les journalistes qui couvrent l’actualité du FC Barcelone évoquent eux un gamin plutôt modeste et au comportement exemplaire, enjoué et blagueur mais sérieux et travailleur à l’entraînement.

En revanche, ses vacances estivales sont en train de créer quelques inquiétudes de l’autre côté des Pyrénées, que ce soit auprès des fans du FC Barcelone ou même des fans de foot espagnol et de la sélection ibérique en général. Effectivement, il a déjà été au cœur de plusieurs scandales remarqués, dont une prétendue liaison avec une influenceuse nommée Fati Vazquez, de 12 ans son aînée, qui régale la presse people espagnole. Une autre créatrice de contenu, Claudia Bavel, a aussi fait des révélations fracassantes sur l’ailier barcelonais ce week-end. Il aurait aussi passé quelques jours en Italie en compagnie de l’influenceuse Uxue López.

La mauvaise influence Neymar ?

Clairement, beaucoup d’observateurs du foot espagnol craignent que son succès auprès de la gente féminine et en particulier d’influenceuses potentiellement mal intentionnées puisse l’éloigner un peu du foot, ou du moins le perturber. Dans le même temps, il passe du bon temps au Brésil, où il est accompagné d’un certain Neymar, qui n’a pas forcément réputation d’être un joueur particulièrement sobre et mesuré lorsqu’il s’agit de faire la fête. A Barcelone, beaucoup craignent que l’idole de Lamine Yamal soit une mauvaise influence pour l’adolescent qui n’a jusqu’ici jamais été impliqué dans des affaires extra-sportives et qui est connu pour avoir une bonne hygiène de vie. Ce dimanche, dans un article d’opinion, Mundo Deportivo met ainsi en garde le numéro 19 du Barça sur toutes les problématiques liées à la presse people, l’invitant à s’en protéger.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans du FC Barcelone ont ainsi manifesté leurs inquiétudes, et Hansi Flick aurait même eu des propos visant son joueur : « il ne faut pas uniquement penser à s’amuser, il faut aussi travailler ». D’autres estiment que ce sont les médias pro-Madrid qui exagèrent tout pour dénigrer son image. « Il y a des Culés qui ont peur que le crack de Rocafonda se perdent dans le monde de la nuit comme son idole Neymar. […] Les Madridistars ont construit un discours que le fan du Barça, qui souffre en silence, a donné pour bon », indique par exemple Sport dans son édition de dimanche. Mais comme d’habitude, c’est sur le terrain qu’on verra si Lamine Yamal est resté le même ou si les "à côtés" du football l’ont perturbé…