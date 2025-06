Gareth Southgate a été recalé par la Pologne !

La Fédération polonaise de football (PZPN) a confirmé que l’ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate avait proposé de devenir le nouveau sélectionneur de la Pologne. Ces dernières semaines, une rupture controversée a eu lieu avec Michal Probierz, entré en conflit ouvert avec la star et légende Robert Lewandowski, qui a même déclaré qu’il n’accepterait plus de convocations tant que Probierz resterait aux commandes. De là est venue la démission de l’entraîneur et la recherche d’un nouveau sélectionneur. Le président de la PZPN, Cezary Kulesza, a confirmé dans une interview à Przeglad Sportowy que Southgate avait fait une offre : « Nous avons effectivement reçu une offre », a-t-il déclaré.

Cependant, celle-ci a été poliment déclinée : « Il ne faut pas oublier qu’aucun entraîneur étranger ne peut nous garantir une qualification pour la Coupe du monde », a expliqué Kulesza. « S’il nous donnait une telle garantie, je l’embaucherais immédiatement. Fernando Santos en est un parfait exemple». La Pologne est actuellement en pourparlers avec Maciej Skorza, l’entraîneur des Urawa Red Diamonds lors de la Coupe du Monde des clubs. Âgé de 53 ans, il deviendra très probablement le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Kulesza a confirmé :« Je pense que les chances de voir Skorza arriver sont de 50/50. Les discussions ont été très concrètes. Ce poste est probablement le rêve de tout entraîneur polonais.»