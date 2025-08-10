Qualifs CdM : large pétition contre le match Italie-Israël

Une pétition intitulée « Stop the Game », lancée par Francesca Druetti (Possibile) et Andrea Di Lenardo (Alliance des Verts et de la Gauche – Possibile), a déjà recueilli plus de 4 700 signatures en quelques heures. Les organisateurs demandent à la Fédération italienne de football (FIGC) et au ministre des Sports Andrea Abodi d’annuler le match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre l’Italie et Israël, prévu le 14 octobre au stade Friuli d’Udine. Ils invoquent les articles 72 et 74 des statuts de la FIFA, qui protègent les sélections d’un pays attaqué militairement, et rappellent le précédent de 2022, lorsque la Russie avait été exclue par la FIFA et l’UEFA quelques jours après l’invasion de l’Ukraine.

La suite après cette publicité

Les initiateurs dénoncent les violations des droits humains par Israël et affirment que jouer ce match reviendrait à cautionner ces actions, citant notamment la mort de 635 athlètes palestiniens, dont Suleiman Obeid, surnommé « le Pelé de Palestine ». Une manifestation est prévue à Udine le 14 octobre, organisée par le Comité d’Udine pour la Palestine et plusieurs associations locales, pour dénoncer le « sportswashing » et exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien.