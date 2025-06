Galatasaray négocie avec un cadre de Manchester City !

Alors que Manchester City est actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, le club pourrait voir certains de ses joueurs filer à l’anglaise en fin de compétition. En haut de la liste, on retrouve le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan. Selon L’Equipe, le joueur a trouvé un accord avec Galatasaray autour d’une offre de contrat, et les deux clubs doivent maintenant négocier.

Parmi la liste des joueurs qui ne sont pas intransférables à Manchester City après une saison décevante, l’ancien de Dortmund et du FC Barcelone a encore une année de contrat à honorer du côté de l’Angleterre, et Galatasaray doit la racheter à Manchester City pour rendre le transfert effectif. Il est cependant possible que City libère le joueur pour faciliter le départ d’un contrat qui pèse sur la masse salariale du club.