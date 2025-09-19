Ligue 2 : le Red Star prend la tête, Pau grimpe sur le podium, Le Mans n’avance plus
Pour cette sixième journée de Ligue 2, le Red Star, surprenant leader de ce début de saison, se déplaçait à Nancy avec l’objectif d’enchaîner un quatrième succès de suite pour rester en tête du classement. Bien aidé par l’expulsion de Basilio dès la 17e minute, les Parisiens ont réussi à s’imposer grâce à Ikanga (1-0, 80e) contre les Lorrains (9e) et prend la première place, dans l’attente de Saint-Etienne, qui jouera contre Reims. Toujours en haut du classement, Pau s’est parfaitement défait de Boulogne grâce à un doublé de Bobichon (2-0, 2e et 36e) avant que Vesini ne plie le match (3-0, 36e) et permette à son club de prendre provisoirement la troisième place.
De son côté, Boulogne replonge et reste au 17e rang, à deux points de Grenoble (16e), largement battu par Annecy, qui prend la 7e place grâce à cette victoire sur le score de 3-0. Juste devant, Le Mans a réussi à revenir au score contre Dunkerque (2-2), dans un match où il y a eu deux exclusions de chaque côté. Enfin, Amiens (5e) a également réalisé une bonne opération en s’imposant 3-0 à Laval (12e). Clermont prend la 6e place grâce à son court succès à Rodez (10e), sur un but de Hunou (1-0, 59e).
