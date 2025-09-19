Le crash inattendu de Galatasaray

Pas grand-monde ne s’y attendait, et probablement les joueurs non plus. Devant au score grâce à un but d’Akgün dès la 8e minute et dominateurs dans le jeu avec des actions nettes de 2-0, les Stambouliotes se sont effondrés au premier coup du sort, à savoir un but chanceux de l’Eintracht Francfort, avec une frappe non cadrée de Doan détournée dans ses filets par le défenseur central Davinson Sanchez à la 37e minute.

Derrière, tout s’est écroulé et Galatasaray était mené 3-1 à la pause, avec un deuxième but contre-son-camp, signé de la recrue Wilfried Singo. La défense stambouliote a pris l’eau bien trop facilement, Sanchez détournait même la tête de Burkardt sur le 4-1 et l’entrant Gabriel Sara perdait la balle à l’entrée de la surface sur le 5e et dernier but allemand. Une véritable déroute pour le club turc, pourtant annoncé comme un épouvantail dans la compétition suite à son recrutement pour près de 150 M€ cet été.

Gündogan regrette les erreurs

Malheureusement, la star du mercato estival, Victor Osimhen, n’était pas sur la feuille de match, blessé, et les autres recrues phares Leroy Sané et Ilkay Gündogan n’ont pu que constater qu’il y avait encore du travail. « Après le premier but de Francfort, j’ai senti notre équipe démoralisée. Ensuite, nous avons encaissé deux autres buts. C’étaient des buts faciles. Il ne faut pas commettre ce genre d’erreurs en Ligue des champions. Le niveau de jeu des équipes adverses est élevé. Elles sont impitoyables. C’était une soirée triste pour nous. Il faut faire le point. Nous avons beaucoup à apprendre de ce match. Nous devons être meilleurs lors des prochains matchs. Cela aurait pu être encore plus humiliant, mais je reste fier de porter ce maillot. Je remercie et présente mes excuses à nos supporters. Nous allons continuer à travailler et à nous améliorer. Je crois en ce club. C’est pour cela que je voulais venir », a déclaré Gündogan après la rencontre.

Ce revers initial intrigue toutefois. Car Galatasaray abordait cette rencontre avec une confiance maximale : 3 titres de champion consécutifs, 5 victoires lors des 5 premières journées de Süper Lig avec 1 seul but encaissé, série de 16 victoires consécutives. Malgré tout, l’équipe dirigée par Okan Buruk s’est liquéfiée au premier événement contraire. Et ses statistiques en Ligue des Champions sont à l’opposé de celles sur la scène nationale : une seule victoire lors des 18 derniers matches de C1, aucune victoire lors des 10 matches disputés à l’extérieur. Et le prochain rendez-vous n’incite pas à l’optimisme, quand bien même il se jouera à domicile. Car c’est Liverpool qui débarque…